Napoli-Milan, una partita cruciale per entrambi le squadre: seconda e terza forza del campionato di Serie A si giocano lo scettro di anti Inter in vista del rush finale. Sia Conte che Allegri vorranno schierare la migliore formazione possibile per portare a casa i tre punti. In avanti il Napoli dovrebbe schierare Hojlund, ma potrebbe trovarsi senza alternativa in panchina. Romelu Lukaku che non si è presentato questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti del Napoli.
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Verso Napoli-Milan, scoppia del tutto il caso Lukaku: la nota ufficiale del club
Napoli-Milan, arriva la dura risposta del club partenopeo sul caso Lukaku: il belga non si presentato alla ripresa degli allenamenti. Ecco il comunicato del Napoli
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Arrivata anche la nota ufficiale del club: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato". A fortissimo rischio la presenza del belga in Napoli-Milan. Lukaku potrebbe anche aver già giocato i suoi ultimi minuti con la maglia partenopea.
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