Napoli-Milan, una partita cruciale per entrambi le squadre: seconda e terza forza del campionato di Serie A si giocano lo scettro di anti Inter in vista del rush finale. Sia Conte che Allegri vorranno schierare la migliore formazione possibile per portare a casa i tre punti. In avanti il Napoli dovrebbe schierare Hojlund, ma potrebbe trovarsi senza alternativa in panchina. Romelu Lukaku che non si è presentato questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti del Napoli.