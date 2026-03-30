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Verso Napoli-Milan, Lukaku rompe il silenzio: “Si è parlato molto della mia situazione, ma la verità è che…”

Lukaku a 7 giorni da Napoli-Milan: 'Devo assicurarmi di essere al 100%'
Romelu Lukaku, 32 anni, attaccante del Napoli ha pubblicato delle storie su Instagram per chiarire il caos mediatico degli ultimi giorni
Redazione PM

Dopo il braccio di ferro con il Napoli per la gestione dell'infortunio, Romelu Lukaku è tornato a far sentire la propria voce tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Di seguito, le parole dell'attaccante belga a una settimana dalla sfida contro il Milan.

Le parole di Lukaku a una settimana da Napoli-Milan

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"Questa stagione è stata molto difficile per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto".

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"La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino alla cicatrice. Dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare la squadra quando sarò chiamato".

Lukaku: «Non potrei mai voltare le spalle al Napoli»

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"Penso che molti di voi abbiano visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere per la mia squadra. Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché recentemente non lo sono stato, e questo ha avuto un impatto anche mentale".

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"È stato un anno molto intenso… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i loro obiettivi quando sarò chiamato in causa. È tutto ciò che voglio".

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