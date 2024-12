Verona-Milan, Terracciano: “Io da mediano? La gente non lo sa, però …”

Sul suo impiego da mediano davanti alla difesa : "Sì, la verità è che molta gente non lo sa, ma è una zona di campo dove mi piace giocare. Mi sento più a mio agio con le mie caratteristiche. Sono contento di aver giocato in quel ruolo".

Sul giocare al 'Bentegodi' contro il Verona in cui è cresciuto: "Per me era una partita speciale. Ho cercato di portare gioia e felicità davanti alla mia gente, alla mia famiglia ed ai miei amici".