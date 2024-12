Verona-Milan, Reijnders si aggiudica il Panini Player of the Match

Il Milan ha vinto 0-1 in casa del Verona grazie al gol di Tijjani Reijnders, che si è aggiudicato il Panini Player of the Match.

Il Milan ha vinto 0-1 in casa del Verona grazie al gol del centrocampista Tijjani Reijnders. L'olandese classe 1998, che ha segnato il suo ottavo gol in questa stagione tra campionato e coppe, si è aggiudicato il Panini Player of the Match. Per Reijnders si tratta del quarto premio individuale vinto in campionato, dopo quelli vinti contro Inter, Monza ed Empoli.