Verona-Milan, ottavo ‘clean sheet’ in Serie A per Maignan

Il Milan ha vinto 0-1 contro il Verona grazie al gol di Reijnders e Mike Maignan ha tenuto un'altra volta la porta inviolata. Per il portiere francese si tratta dell'ottavo clean sheet in Serie A, diventando primo in questa speciale classifica riguardante i portieri. Adesso il Milan, che deve ancora recuperare una partita, è settimo con 26 punti.