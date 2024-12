Verona-Milan, De Grandis: “Ci sta giocare con tre attaccanti”

Stefano De Grandis ha analizzato la formazione schierata da Paulo Fonseca per la sfida di questa sera contro il Verona

Nel corso della trasmissione su Sky Sport 24, il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato la formazione schierata da Paulo Fonseca per la sfida di questa sera contro il Verona, soffermandosi in particolare sulla decisione di impiegare Filippo Terracciano come mediano al fianco di Fofana.