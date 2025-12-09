Pianeta Milan
TORINO-MILAN

Cairo dopo Torino-Milan: “Preso il terzo gol in 10 uomini. Baroni confermato, non è l’allenatore il tema”

Urbano Cairo, Presidente granata, ha parlato in zona mista dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Urbano Cairo, Presidente granata, ha parlato in zona mista al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan 2-3, così Cairo nel post-partita

Sulla delusione per il risultato: “Direi di sì, avevamo fatto un primo tempo eccellente, peccato per quel secondo tempo. Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati troppo. Poi prendiamo l’ultimo gol in dieci uomini, dobbiamo essere più furbi noi e dall’altra parte noi abbiamo aspettato che sostituissero Rafael Leão. Qui non è stato così. La cosa buona che mi porto via è che abbiamo fatto un primo tempo eccellente. Ho rivisto il Duván Zapata che conoscevo, ha fatto un gran gol e anche una buonissima partita, si è mosso bene. Tante buone cose. Diciamo che è un peccato, una partita che non dovevamo mai perdere. Ma ora è importante sabato con la Cremonese”.

Sulla conferma per l'allenatore Marco Baroni: “Ci mancherebbe altro. Sarà mica Baroni il tema. Ci parlo tutti i giorni, non c’è argomento”.

Su cosa non è andato: “Magari dopo il gol ci siamo abbassati un pochino… Questo è successo contro il Napoli ad esempio, un po’ anche contro la Roma. In questo gol hai preso un primo gol che non puoi mai prendere, un secondo gol che vabbè …. E il terzo che eravamo in dieci. Non è che sia tutto perfetto, se prendi tre gol ovviamente qualche errore c’è e va corretto. La squadra secondo me ha fatto una buona partita, qualcosa è mancato e va messo a posto. Certamente il tema non è l’allenatore”.

