Torino-Milan 2-3, così Cairo nel post-partita

Sulla delusione per il risultato: “Direi di sì, avevamo fatto un primo tempo eccellente, peccato per quel secondo tempo. Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati troppo. Poi prendiamo l’ultimo gol in dieci uomini, dobbiamo essere più furbi noi e dall’altra parte noi abbiamo aspettato che sostituissero Rafael Leão. Qui non è stato così. La cosa buona che mi porto via è che abbiamo fatto un primo tempo eccellente. Ho rivisto il Duván Zapata che conoscevo, ha fatto un gran gol e anche una buonissima partita, si è mosso bene. Tante buone cose. Diciamo che è un peccato, una partita che non dovevamo mai perdere. Ma ora è importante sabato con la Cremonese”.