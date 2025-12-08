Torino-Milan 2-3, così Ricci nel post-partita di 'DAZN'

Quando sei entrato avete cambiato approccio: “Serata molto emozionante. Sono tornato per la prima volta nello stadio che mi ha supportato per quasi 4 anni. Però è terminata con una vittoria. Siamo partiti timidi, avevamo subito quei due gol ma c’è stata una reazione, e per diventare squadra bisogna passare anche per queste partite”.