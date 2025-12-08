Pianeta Milan
TORINO-MILAN

Milan, Ricci dopo il blitz a Torino: “Penso che il mister mi veda mezzala. Nell’esultanza finale? Liberazione”

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan 2-3, così Ricci nel post-partita di 'DAZN'

Quando sei entrato avete cambiato approccio: “Serata molto emozionante. Sono tornato per la prima volta nello stadio che mi ha supportato per quasi 4 anni. Però è terminata con una vittoria. Siamo partiti timidi, avevamo subito quei due gol ma c’è stata una reazione, e per diventare squadra bisogna passare anche per queste partite”.

È una cosa su cui stai lavorando di non occupare solo la zona centrale? “Penso che il mister mi veda più mezzala, magari un ruolo che ho interpretato in passato. Penso di poter fare anche il regista. Io comunque faccio quello di cui ha bisogno la squadra e mi chiede il mister, però tante volte quel ruolo lì diventa una mediana a due. Bisogna sapere fare un pò tutto”.

Cosa c’è dentro l’esultanza della squadra? “Ogni allenatore ti dà qualcosa. Con qualcuno impari la fase difensiva, con altri lavori su quella offensiva. Se sono qua è anche grazie a loro. Siamo una grande squadra, cerchiamo di interpretare le partite da grand squadre. Arrivavamo da un risultato negativo a Roma. Anche oggi non siamo partite bene, nell’esultanza finale c’era un po di liberazione per una vittoria su un campo difficile. Siamo molto contenti e bisogna dare continuità al lavoro che stiamo facendo”.

