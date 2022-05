Serie A, Mike Maignan miglior portiere del campionato | News

Mike Maignan è stato nominato il miglior portiere del campionato di Serie A 2021-2022: ecco quando verrà premiato il francese

La Lega Serie A ha reso noti i migliori calciatori del campionato ruolo per ruolo. Tra i 'best player' del campionato 2021-2022 c'è anche Mike Maignan, il quale è stato nominato come miglior portiere del torneo. Per quanto riguarda gli altri giocatori, Victor Osimhen è stato il miglior Under 23, Gleison Bremer il miglior difensore, Marcelo Brozovic il miglior centrocampista e Ciro Immobile il miglior attaccante.