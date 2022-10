Sampdoria, esonerato Giampaolo: squadra affidata a Tufano | News

Come riporta Michele Criscitiello sul proprio profilo Twitter, Marco Giampaolo è stato esonerato dalla Sampdoria: al suo posto Tufano

La Sampdoria esonera Marco Giampaolo. Fatale la sconfitta odierna in casa contro il Monza, gara terminata 3-0 in favore dei brianzoli grazie alle reti di Pessina, Caprari e Sensi. Il club blucerchiato ha sin qui raccolto appena due punti in otto partite e solo un successo oggi poteva evitare l'esonero a Giampaolo.