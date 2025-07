Juventus, riecco Bremer: il brasiliano si allena, è in gran forma | VIDEO

Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, sta recuperando dal grave infortunio che lo ha tenuto fuori quasi un anno

Gleison Bremer è carico in vista della nuova stagione. Il difensore brasiliano della Juventus continua ad allenarsi anche durante le vacanze per farsi trovare pronto dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori per quasi un anno. (Instagram/@bremer)