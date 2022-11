Salernitana, Candreva espulso contro il Monza: salterà la sfida con il Milan

E' in corso il match di campionato tra Monza e Salernitana. Una gara a senso unico quella del Brianteo che vede, a pochi minuti dalla fine del match, in vantaggio i padroni di casa per 3-0. Ospiti in difficoltà, in particolar modo Antonio Candreva che è stato espulso per doppia ammonizione. L'ex centrocampista dell'Inter, entrato al 60esimo minuto, aveva rimediato il primo giallo dalla panchina, mentre l'arbitro Giua ha sventolato il secondo cartellino giallo dopo aver commesso il fallo di rigore poi realizzato da Pessina. Questo cartellino rosso gli costerà caro, in quanto salterà la partita tra Salernitana e Milan in programma il 4 gennaio. De Ketelaere sul trasferimento al Milan: scopri cosa ha detto il belga >>>