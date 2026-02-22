Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Risultati Serie A, Milan-Parma 0-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Parma 0-1, il tabellino

—  

Primo tempo che tra Milan e Parma termina sullo 0-0. Parte meglio la squadra in trasferta, ma i rossoneri salgono lentamente dominando poi il possesso palla e cercando di creare occasioni da gol. La palla più importante la ha Pulisic, che spreca da dentro l'area di rigore con un tiro non perfetto. Paura per l'infortunio di Loftus-Cheek (qui tutti i dettagli). Nella ripresa palo di Leao e gol decisivo di Troilo (con sospetto fallo su Maignan).

MILAN-PARMA 0-1

Marcatori: Troilo (P).

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 86' Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (Jashari all'11'. Poi Nkunku), Modrić, Rabiot, Estupiñan (dal 62' Pavlovic); Pulisic (dal 62' Fullkrug), Leão. In panchina: Pittarella, Terracciano; Athekame, Odogu, Pavlović; Fofana, Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (dal 59' Nicolussi), Keita, Ordoñez (dal 59' Sørensen), Valeri; Strefezza (dal 76' Ondrejka), Pellegrino. In panchina: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta.

Arbitro: Marco Piccinini.

Ammoniti: Saelemaekers (M), Troilo (P), Leao (M).

Espulsi: nessuna.

Note: Gabbia fuori prima della partita per un fastidio muscolare (scelta precauzionale). Fuori Loftus-Cheek per un colpo alla testa nel primo tempo.

