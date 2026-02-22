Risultati Serie A, Milan-Parma 0-1: tabellino e marcatori | News

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (dal 59' Nicolussi), Keita, Ordoñez (dal 59' Sørensen), Valeri; Strefezza (dal 76' Ondrejka), Pellegrino. In panchina: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta.
Arbitro: Marco Piccinini.
Ammoniti: Saelemaekers (M), Troilo (P), Leao (M).
Espulsi: nessuna.
Note: Gabbia fuori prima della partita per un fastidio muscolare (scelta precauzionale). Fuori Loftus-Cheek per un colpo alla testa nel primo tempo.
