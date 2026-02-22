Risultati Serie A, Milan-Parma 0-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro', a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta

Milan-Parma 0-1, il tabellino

Primo tempo che tra Milan e Parma termina sullo 0-0. Parte meglio la squadra in trasferta, ma i rossoneri salgono lentamente dominando poi il possesso palla e cercando di creare occasioni da gol. La palla più importante la ha Pulisic, che spreca da dentro l'area di rigore con un tiro non perfetto. Paura per l'infortunio di Loftus-Cheek (qui tutti i dettagli). Nella ripresa palo di Leao e gol decisivo di Troilo (con sospetto fallo su Maignan).