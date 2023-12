Risultati Serie A – Milan-Monza 3-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Monza 3-0

Il Milan di Stefano Pioli centra la terza vittoria consecutiva in campionato a 'San Siro' dopo quelle contro Fiorentina e Frosinone battendo, stavolta, per 3-0 il Monza di Raffaele Palladino. Gara dominata sin dai primi minuti e per tutto l'arco del match. Rossoneri subito avanti, al 3', con il bel gol di Tijjani Reijnders, arrivato al termine di un'azione personale. Bella favola tutta milanista, poi, al 41'. Ovvero quando Jan-Carlo Simic, subentrato all'infortunato Tommaso Pobega, bagna il suo esordio assoluto in Prima Squadra e in Serie A anche con il primo gol in maglia rossonera. Nella ripresa, poi, dopo aver sfiorato il terzo gol molte volte (ma quanto è bravo Michele Di Gregorio?) il Milan cala il tris ad un quarto d'ora dal termine con Noah Okafor. Anch'egli, però, deve abbandonare la contesa per infortunio. Nel finale, il Diavolo avrebbe anche potuto segnare il quarto gol, ma sarà per un'altra volta. Vediamo insieme, ora il tabellino completo di Milan-Monza 3-0 a 'San Siro'.