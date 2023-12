Milan-Monza 3-0: rete di Okafor, ma che azione! | Serie A News

Noah Okafor chiude i conti a 'San Siro' per Milan-Monza, partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024. Al 76', infatti, azione magnifica del Diavolo, avviata da Tijjani Reijnders e rifinita da Olivier Giroud, che lo svizzero conclude in area di rigore nel migliore dei modi. Ovvero, con un bel tiro a superare Michele Di Gregorio per la terza volta in questo match. Milan-Monza 3-0! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Monza da 'San Siro' >>>