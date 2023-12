Milan-Monza 3-0 al 90′: gol, spettacolo e due infortuni | Serie A News

Simic, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Alessandro Florenzi, per poco - di testa - non trova addirittura il gol della doppietta e il secondo per il Milan. Poi, al 54', Palladino cambia. Fuori Geōrgios Kyriakopoulos e uno spento ex, Lorenzo Colombo; dentro 'Il Fante' Patrick Ciurria e Mirko Marić. Poi Leão semina il panico nell'area brianzola, ma il suo suggerimento non trova pronto Fikayo Tomori alla deviazione sotto porta.

Ciurria si fa subito notare, al 57', con una botta da fuori area di poco alta sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan. Quattro minuti più tardi, al termine di un batti e ribatti, Maignan cancella - di fatto - il gol degli ospiti. Conclusione a botta sicura di Andrea Colpani e il francese, con un tuffo sulla sua destra, toglie la palla dall'angolo basso. Capovolgimento di fronte e, sul cross dalla sinistra di Theo, Olivier Giroud gira verso la rete di sinistro: pallone di poco alto sulla traversa.

Palladino cambia ancora al 63' togliendo dal campo lo stesso Colpani e Matteo Pessina; dentro, al loro posto, Valentín Carboni e Jean-Daniel Akpa-Akpro. Il Monza alza i ritmi, cercando il gol che potrebbe riaprire il match, ma al 66' Ciurria, in area piccola, deposita il pallone sul fondo da ottima posizione. Pioli corre ai ripari e provvede, dunque, ad una tripla sostituzione al 67'.

Fuori Simon Kjær, Ruben Loftus-Cheek e Leao; dentro Davide Bartesaghi, Ismaël Bennacer e Noah Okafor. Akpa Akpro tenta la conclusione, velleitaria, da fuori area al 69', poi è Okafor che, al 73' con tiro a giro di destro sul secondo palo, chiama Di Gregorio all'ennesima, grande, parata della sua partita. Al 75', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'ex interista Roberto Gagliardini colpisce di testa: tentativo debole e centrale che, però, non impensierisce Maignan.

Sono, questi, i minuti di Okafor. Al 76', infatti, l'attaccante svizzero segna il terzo gol del Milan, scaraventando in rete una palla servitagli, magnificamente, in area di rigore, al termine di una stupenda azione avviata da Reijnders e rifinita da Giroud. All'80', però, l'elvetico è costretto a fermarsi per un infortunio muscolare. Entra, al suo posto, Samuel Chukwueze. Secondo problema della partita per il Diavolo.

Ciurria prova a cercare il gol della bandiera all'86', ma il suo tiro da fuori area termina alto sull'incrocio dei pali alla destra di Maignan poi, nel recupero, prima Chukwueze e poi Giroud sfiorano il poker per il Diavolo. Milan-Monza finisce 3-0 a 'San Siro': ottima prestazione dei rossoneri che segnano e danno spettacolo. Peccato, però, per gli ennesimi due infortuni di questa stagione maledetta. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

