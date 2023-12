Milan-Monza, infortunio per Okafor: entra Chukwueze | Serie A News

Pochi minuti dopo aver segnato il suo gol in Milan-Monza, Noah Okafor è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare

È durata soltanto pochi minuti la partita di Noah Okafor. L'attaccante elvetico, subentrato a Rafael Leão al 67' di Milan-Monza, ha prima segnato il gol del 3-0 al 76' al termine di una bellissima azione. Poi, però, in uno scatto, accusa un problema muscolare e, all'80', è costretto a uscire subito dal campo. Entra al suo posto Samuel Chukwueze. Secondo infortunio per il Diavolo dopo quello nel primo tempo occorso a Tommaso Pobega. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di Milan-Monza da 'San Siro' >>>