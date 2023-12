Dura appena 24' il Milan-Monza di Tommaso Pobega. Infortunio muscolare per lui. Entra al suo posto e fa il suo esordio Jan-Carlo Simic

Dura appena 24' la partita di Tommaso Pobega , che era stato schierato da difensore centrale sinistro nel 3-4-3 di mister Stefano Pioli per Milan-Monza di oggi pomeriggio a 'San Siro'. Infortunio muscolare per il numero 32 del Diavolo.

Milan-Monza, Pobega out e Simic in

Al suo posto entra in campo, facendo il suo esordio assoluto in Prima Squadra e in Serie A il giovane (classe 2005) Jan Carlo-Simic, difensore centrale serbo.