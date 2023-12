Risultati Serie A – Milan-Frosinone 3-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Frosinone 3-1

Seconda vittoria interna consecutiva per il Milan in campionato: dopo quella contro la Fiorentina, arriva questa contro il Frosinone. Un toccasana, per i ragazzi di Stefano Pioli, visto il recente rovescio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un primo tempo difficile, per il Diavolo, che si sblocca soltanto nel finale (43') grazie all'acrobazia di Luka Jović, al suo primo gol in maglia rossonera. Ad inizio ripresa (50') assist pazzesco di Mike Maignan, fuga verso la porta e gran gol di Christian Pulisic per il raddoppio. Gli ospiti giocano bene, ma non creano tanti pericoli. Il Milan chiude al match al 74', quando, su sponda aerea di Jović, arriva il tap-in sotto rete di Fikayo Tomori. Qualche minuto più tardi è un ex milanista, Marco Brescianini, un tempo capitano della Primavera, a provare a riaprire il match con una punizione che beffa Maignan, ma è troppo tardi. Vince, con merito, il Diavolo e può continuare a inseguire Juventus e Inter in vetta alla classifica. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Milan-Frosinone 3-1 a 'San Siro'.