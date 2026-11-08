Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video

Tabellino Genoa-Milan 1-2

Dopo aver fallito contro il Ferencváros in Europa League, ildidà almeno seguito in campionato alla vittoria del derby, passandoallo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova contro ildi. Partita decisa nel primo tempo con le reti di) e) e poi gestita bene dai rossoneri nella ripresa. Almeno fino al gol dalla distanza dinel finale (). Francamente molto rivedibile, nella gestione dei cartellini gialli e in occasione della mancata espulsione di Alessandro Marcandalli per un placcaggio su Adrien Rabiot lanciato a rete, la direzione di gara dell'arbitro. Vediamo insieme, ora, dunque, ilcompleto di

GENOA-MILAN 1-2

Marcatori: 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (62' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, H. Traoré (84' Sow), Wiafe (84' Meichtry), Ellertsson; Messias (62' Baldanzi), Vitinha (74' Colombo); Osmajić. A disposizione: Sommariva, Stolz, Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli, A. Amorim, Venturino, Havel. Allenatore: De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (62' F. Terracciano), Musah (87' Estupiñán); Modrić, Rabiot; Moreira, Pulisic (79' Jashari), Cisse (62' Hutchinson); Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Camarda. Allenatore: R. Amorim.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 29' Musah (M), 31' Diawara (M), 50' Marcandalli (G) e Rabiot (M), 76' Pulisic (M), 87' Gila (M), 94' Ehizibue (G).

Espulsi: il dottor Mazzoni (M) ed altri due componenti dello staff medico rossonero (non dal campo); Scarpi (G) non dal campo.

Note: 30' gol annullato a Osmajić (G) per fuorigioco.