Il tabellino con formazioni, cambi, marcatori, ammoniti, espulsi della partita della 11^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 tra rossoblu e rossoneri
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Tabellino Genoa-Milan 1-2Dopo aver fallito contro il Ferencváros in Europa League, il Milan di Rúben Amorim dà almeno seguito in campionato alla vittoria del derby, passando 2-1 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova contro il Genoa di Daniele De Rossi. Partita decisa nel primo tempo con le reti di Alphadjo Cisse (13') e Christian Pulisic (19') e poi gestita bene dai rossoneri nella ripresa. Almeno fino al gol dalla distanza di Mikael Ellertsson nel finale (88'). Francamente molto rivedibile, nella gestione dei cartellini gialli e in occasione della mancata espulsione di Alessandro Marcandalli per un placcaggio su Adrien Rabiot lanciato a rete, la direzione di gara dell'arbitro Davide Massa. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Genoa-Milan 1-2.
GENOA-MILAN 1-2
Marcatori: 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (62' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, H. Traoré (84' Sow), Wiafe (84' Meichtry), Ellertsson; Messias (62' Baldanzi), Vitinha (74' Colombo); Osmajić. A disposizione: Sommariva, Stolz, Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli, A. Amorim, Venturino, Havel. Allenatore: De Rossi.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (62' F. Terracciano), Musah (87' Estupiñán); Modrić, Rabiot; Moreira, Pulisic (79' Jashari), Cisse (62' Hutchinson); Ramos. A disposizione: Bouyer, Torriani, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Camarda. Allenatore: R. Amorim.
Arbitro: Massa di Imperia.
Ammoniti: 29' Musah (M), 31' Diawara (M), 50' Marcandalli (G) e Rabiot (M), 76' Pulisic (M), 87' Gila (M), 94' Ehizibue (G).
Espulsi: il dottor Mazzoni (M) ed altri due componenti dello staff medico rossonero (non dal campo); Scarpi (G) non dal campo.
Note: 30' gol annullato a Osmajić (G) per fuorigioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA