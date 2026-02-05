Rabiot è l'MVP di Bologna-Milan: il 'Duca' trascinatore rossonero

Adrien è stato il fulcro del gioco del Milan, orchestrando il centrocampo con maestria e precisione. Il suo assist in occasione dell'1-0 è stato un capolavoro di tempismo in una situazione complessa. Mentre il suo gol ha messo in cassaforte il risultato. La sua presenza in campo è stata fondamentale per mantenere il controllo del gioco e spegnere ogni tentativo di rimonta del Bologna.