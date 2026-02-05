Rabiot è l'MVP di Bologna-Milan: il 'Duca' trascinatore rossonero

Adrien è stato il fulcro del gioco del Milan, orchestrando il centrocampo con maestria e precisione. Il suo assist in occasione dell'1-0 è stato un capolavoro di tempismo in una situazione complessa. Mentre il suo gol ha messo in cassaforte il risultato. La sua presenza in campo è stata fondamentale per mantenere il controllo del gioco e spegnere ogni tentativo di rimonta del Bologna.
Con i suoi passaggi e la sua visione di gioco Rabiot ha dimostrato, una volta di più, la sua capacità di dettare i ritmi della partita. Ha contribuito su entrambe le metà campo, sottolineando la sua versatilità e il suo impegno a 360°. La sua prestazione è stata una delle chiavi del successo rossonero.
Con oltre il 68% delle preferenze, Rabiot è stato eletto MVP dai tifosi su AC Milan Official App, superando Nkunku, Loftus-Cheek e Fofana. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni, con la speranza di continuare su questa strada vincente. Bravo Adrien, continua così!
