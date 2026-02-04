Dopo giorni di lunghe riflessioni, il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino, ex calciatore del Milan. A prendere il suo posto lo svedese Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza del calcio italiano. Lo svedese, infatti, ha girato per una stagione e mezzo al Palermo (dall'estate del 2015 al gennaio 2017) per poi passare al servizio del Genoa, dove è rimasto per circa due annetti. L'ex calciatore è diventato, così, il nuovo tecnico dei nerazzurri che, il 13 febbraio dovranno affrontare il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, il comunicato del Pisa: