Dopo giorni di riflessioni, il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino, ex Milan. A prendere il suo posto lo svedese Oscar Hiljemark: il 13 affronteranno i rossoneri
Dopo giorni di lunghe riflessioni, il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino, ex calciatore del Milan. A prendere il suo posto lo svedese Oscar Hiljemark, vecchia conoscenza del calcio italiano. Lo svedese, infatti, ha girato per una stagione e mezzo al Palermo (dall'estate del 2015 al gennaio 2017) per poi passare al servizio del Genoa, dove è rimasto per circa due annetti. L'ex calciatore è diventato, così, il nuovo tecnico dei nerazzurri che, il 13 febbraio dovranno affrontare il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, il comunicato del Pisa:
IL COMUNICATO
Pisa, ecco il comunicato del club sulla scelta del nuovo allenatore: "La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark. Oscar Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa Sporting Club fino al 30 giugno 2027 con opzione".