Parma-Milan, Marinozzi sul gol di Delprato: 'Errore di Estupinan, ma...'

"È vero c'è un errore di Estupinan con Britschgi che cerca l'anticipo, una giocata strana, e si fa superare. Ma prima del cross di Britschgi, appena superato Estupinan, Fofana è nettamente in vantaggio rispetto a Del Prato: può difendere quello spazio e ostacolare il capitano del Parma. Non lo fa, Delprato arriverà ad anticiparlo trnaquillamente. Se fate attenzione anche agli altri giocatori in area di rigore, De Winter e Gabbia, sono in inferiorità numerica perché Saelemaekers non è allineato con gli altri ma è a centrocampo. Un gol così credo non si possa subire".