PARMA-MILAN

Parma-Milan, Marinozzi sul gol di Del Prato "È vero che Estupinan commette un errore, ma Fofana…"

Parma-Milan, Marinozzi sul gol di Delprato: 'Errore di Estupinan, ma...'
Il giornalista Andrea Marinozzi ha commentato il secondo gol subito dal Milan, nel match del Tardini contro il Parma da parte di Delprato: ecco l'analisi
Redazione PM

Il pareggio maturato al Tardini contro il Parma ha lasciato l'amaro in bocca in casa Milan. Dopo il doppio vantaggio ottenuto grazie ai gol di Saelemaekers e Leao, i rossoneri si sono fatti rimontare subendo prima il gol di Bernabè e poi quello di Delprato.

Parma-Milan, Marinozzi commenta il gol di Delprato

Ad analizzare il secondo gol subito dal Milan è stato il giornalista Andrea Marinozzi che ha criticato l'atteggiamento difensivo dei rossoneri. Ecco le sue parole pubblicate sui social.

"È vero c'è un errore di Estupinan con Britschgi che cerca l'anticipo, una giocata strana, e si fa superare. Ma prima del cross di Britschgi, appena superato Estupinan, Fofana è nettamente in vantaggio rispetto a Del Prato: può difendere quello spazio e ostacolare il capitano del Parma. Non lo fa, Delprato arriverà ad anticiparlo trnaquillamente. Se fate attenzione anche agli altri giocatori in area di rigore, De Winter e Gabbia, sono in inferiorità numerica perché Saelemaekers non è allineato con gli altri ma è a centrocampo. Un gol così credo non si possa subire".

