Milan, Vieri sulla corsa scudetto: 'Secondo me l'Inter è troppo più forte'

L'ex attaccante Christian Vieri ha fatto il punto sulla lotta scudetto indicando l'Inter, prossima avversaria del Milan nel derby in programma il 23 novembre, come favorita numero uno: le sue dichiarazioni
Al rientro dalla pausa nazionale il calendario di Serie A andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan, in programma domenica 23 novembre (ore 20.45). Per i rossoneri si tratta di una gara davvero importante per testare le reali ambizioni scudetto dopo gli ultimi risultati negativi. I nerazzurri hanno  però dimostrato fin qui di essere la candidata numero uno per gioco e risultati ottenuti.

Milan, Vieri premia l'Inter per la corsa scudetto

Dello stesso avviso è l'ex attaccante Christian Vieri che  ha indicato i nerazzurri come i favoriti numero uno per vincere lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate durante la puntata "Fuoriclasse" ai microfoni di DAZN.

"L'Inter è troppo più forte, ha iniziato alla grandissima. Lautaro ha fatto subito gol, Bonny ha raddoppiato verso la fine. Prima abbiamo detto quanto sia importante avere una terza e quarta punta che facciano gol. Quindi Thuram, gli attaccanti che sono fuori possono recuperare con tranquillità. La Lazio ha fatto una buona partita, sempre viva, sempre in partita. Ma secondo me l'Inter è troppo, troppo più forte".

