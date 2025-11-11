Milan, Turkylmaz (ex giocatore): 'Jashari non vale 40 milioni. Athekame...'

Su Jashari:"Secondo me Jashari non vale 40 milioni, non ha dimostrato nulla. Non è la cifra giusta e non va bene per il ragazzo arrivare con questa cifra addosso. È sicuramente un giocatore interessante che può fare molto bene, ma oggi sicuramente non vale quei soldi. lo credo che quest'anno farà fatica a trovare spazio, per il resto vediamo quanto tiene Modric. In quel caso sarebbe utile per dargli respiro. Il prossimo anno potrebbe essere la sua stagione".