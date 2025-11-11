Milan, Turkylmaz (ex giocatore): 'Jashari non vale 40 milioni. Athekame...'

Pianeta Milan
Milan, Turkylmaz (ex giocatore): “Jashari? Oggi non vale 40 milioni, quest’anno farà fatica. Su Athekame…”

Kubilay Turkylmaz, ex giocatore svizzero, ha criticato la cifra spesa dal Milan per l'acquisto di Jashari, mentre ha espresso parole di elogio per Athekame: ecco le sue dichiarazioni
Arrivato in estate al Milanper una cifra pari a 40 milioni, Ardon Jashari non ha potuto ancora dimostrare il suo valore. Dopo sedici minuti disputati nel match d'esordio contro la Cremonese lo svizzero non ha più messo piede in campo. Passato il periodo nero l'ex Club Brugge dovrebbe rientrare per il derby di Milano in programma il 23 novembre.

Milan, Turkylmaz su Jashari e Athekame

L'ex giocatore svizzero Turkylmaz ha bocciato la cifra spesa dai rossoneri per Jashari, ma allo stesso tempo ha elogiato l'acquisto di Athekame. Ecco le sue parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com.

Su Jashari:"Secondo me Jashari non vale 40 milioni, non ha dimostrato nulla. Non è la cifra giusta e non va bene per il ragazzo arrivare con questa cifra addosso. È sicuramente un giocatore interessante che può fare molto bene, ma oggi sicuramente non vale quei soldi. lo credo che quest'anno farà fatica a trovare spazio, per il resto vediamo quanto tiene Modric. In quel caso sarebbe utile per dargli respiro. Il prossimo anno potrebbe essere la sua stagione".

Su Athekame:"Per me i 10 milioni sono la cifra giusta e dico che farà molto bene. C'è sempre il periodo di adattamento da considerare. E l'impatto che ha San Siro, che non è propriamente come andare a fare la spesa al supermercato".

