Napoli-Milan, Giroud e Leao: nervosismo durante i cambi

Un'altra partita molto importante per il Milan. I rossoneri stanno giocando allo 'Stadio Diego Armando Maradona' contro il Napoli. Al minuto 82' Pioli decide di mettere in campo Okafor e Jovic. Al loro posto sono usciti Leao e Giroud. Il portoghese, come riportato da Dazn, è uscito nervoso chiedendo a Pioli dei perché della sostituzione. Olivier è sembrato visivamente contrariato del cambio ed è rimasto seduto a bordocampo e non in panchina.