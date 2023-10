Napoli-Milan sarà trasmessa in tutto il mondo: la copertura televisiva

Russia : la Gara sarà trasmessa da Match TV, in diretta, su Match Football 1 (canale lineare), su MATCH (canale lineare) e sulle proprie piattaforme digitali.

Copertura diffusa in Asia con collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia e Vietnam. Difensore, il Milan lotta per prendere l'erede di Kjaer >>>