Napoli-Milan, la chiave della gara: tra palleggio e cinismo | News

Da un lato abbiamo la squadra di Garcia, che ha creato tanto e convertito relativamente poco (solo il 48% di realizzazione delle chiare occasioni da gol). Dall'altro i rossoneri che in Italia hanno saputo essere molto più concreti e cinici di quanto fatto in Europa. La squadra di Pioli, infatti, è la migliore in Serie A per tiri nello specchio. E per realizzazione delle sue chiare occasioni, il 76% delle 17 create in campionato (a fronte delle 29 partenopee). In 90' dove saranno i dettagli a fare la differenza, approfittare di ogni opportunità sarà fondamentale. LEGGI ANCHE: Milan, pronta l'offerta al Betis per l'obiettivo Miranda >>>