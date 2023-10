Napoli-Milan, la chiave della gara: tre possibilità su Kvaratskhelia

Sono tre, tutte di livello, le alternative tattiche a disposizione del Mister rossonero lungo i 90'. Partiamo da capitan Calabria, che proprio la scorsa primavera fu grande protagonista nella marcatura diretta sul funambolo partenopeo. Altra opzione è quella legata a Kalulu, rientrato dopo l'infortunio e in dubbio tra la posizione da terzino e quella da centrale vista la squalifica di Thiaw. Sia Pierre che Davide sono reduci, tra l'altro, dal duello diretto in Europa contro Mbappé. Una terza via, magari anche a partita in corso, è quella che porta a Florenzi: il romano è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e con la sua esperienza può rivelarsi una valida opzione aggiuntiva. LEGGI ANCHE: Milan, pronta l'offerta al Betis per l'obiettivo Miranda >>>