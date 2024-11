Nesta “risponde” a Fonseca: “Non capisco le sue parole”

Alessandro Nesta interviene sulla "polemica" di Fonseca, che aveva dichiarato che per il Milan è più facile affrontare il Real che il Monza

Alessandro Nesta interviene sulla "polemica" sollevata da Paulo Fonseca, che aveva dichiarato che per il Milan è più facile affrontare il Real Madrid che il Monza. "Per il Milan più facile affrontare il Real Madrid che il Monza? Non capisco".