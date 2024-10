Risultati Serie A – Milan-Udinese 1-0: tabellino e marcatori | News

Milan-Udinese 1-0, il tabellino

Torna a vincere il Milan di Paulo Fonseca, dopo i due k.o. consecutivi tra campionato e Champions League e lo fa battendo 1-0 a 'San Siro' l'Udinese in occasione della 8^ giornata della Serie A 2024-2025. Parte bene il Milan che, al 13', sugli sviluppi di un'azione avviata da Noah Okafor e rifinita da Christian Pulisic, va in gol con Samuel Chukwueze. La gara, però, cambia al 29' quando l'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova rifila un'espulsione diretta a Tijjani Reijnders per un presunto fallo su Sandi Lovrić (chiara occasione da gol).