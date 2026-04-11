Milan-Udinese 0-2: Leao non affonda, San Siro fischia

Milan in difficoltà contro l’Udinese: Leao fatica a incidere, fischi a San Siro e rossoneri sotto 2-0 all’intervallo
Pomeriggio complicato per il Milan a San Siro nella sfida contro l’Udinese, valida per la 32ª giornata di Serie A 2025/2026. I rossoneri chiudono il primo tempo sotto di due reti e nel mirino del pubblico finisce soprattutto Rafael Leao, protagonista di un avvio opaco.
Al 23’, il numero 10 riceve palla sulla corsia sinistra ma, invece di puntare Ehizibue nell’uno contro uno, preferisce appoggiarsi a Bartesaghi, rallentando l’azione. Poco dopo, su un preciso cross di Pulisic dalla sinistra, si libera sul secondo palo: anziché colpire di testa, tenta una soluzione al volo rocambolesca non trovando lo specchio, con Saelemaekers meglio posizionato alle sue spalle. Dagli spalti partono diversi fischi. Al 17' Leao viene anche ammonito per una sbracciata ai danni di Karlstrom.