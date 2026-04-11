Milan-Udinese 0-2: Leao non affonda, San Siro fischia

Primo tempo in salita

Nel finale di frazione la situazione peggiora. L’Udinese passa con l’autorete di Bartesaghi e raddoppia con il colpo di testa di Ekkelenkamp. Il Milan va al riposo sullo 0-2, tra mormorii e delusione. Nella ripresa serviranno intensità diversa e qualche correttivo tattico da parte di Allegri per provare a riaprire una gara che si è subito messa in salita.