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Milan-Udinese: Leao non accelera, San Siro mormora | Serie A News

Milan-Udinese 0-2: Leao non affonda, San Siro fischia
Milan in difficoltà contro l’Udinese: Leao fatica a incidere, fischi a San Siro e rossoneri sotto 2-0 all’intervallo
Redazione PM

Pomeriggio complicato per il Milan a San Siro nella sfida contro l’Udinese, valida per la 32ª giornata di Serie A 2025/2026. I rossoneri chiudono il primo tempo sotto di due reti e nel mirino del pubblico finisce soprattutto Rafael Leao, protagonista di un avvio opaco.

Al 23’, il numero 10 riceve palla sulla corsia sinistra ma, invece di puntare Ehizibue nell’uno contro uno, preferisce appoggiarsi a Bartesaghi, rallentando l’azione. Poco dopo, su un preciso cross di Pulisic dalla sinistra, si libera sul secondo palo: anziché colpire di testa, tenta una soluzione al volo rocambolesca non trovando lo specchio, con Saelemaekers meglio posizionato alle sue spalle. Dagli spalti partono diversi fischi. Al 17' Leao viene anche ammonito per una sbracciata ai danni di Karlstrom.

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Primo tempo in salita

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Nel finale di frazione la situazione peggiora. L’Udinese passa con l’autorete di Bartesaghi e raddoppia con il colpo di testa di Ekkelenkamp. Il Milan va al riposo sullo 0-2, tra mormorii e delusione. Nella ripresa serviranno intensità diversa e qualche correttivo tattico da parte di Allegri per provare a riaprire una gara che si è subito messa in salita.

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