Milan-Udinese 0-2 (45'): balla la difesa rossonera con il 4-3-3

E' da pochi istanti finito il primo tempo della partita tra Milan e Udinese che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco il racconto della sfida

Milan-Udinese, partita che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. E' da pochi istanti finito il primo tempo della sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco quanto è successo tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Kosta Runjaić.