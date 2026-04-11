Milan-Udinese 0-2 (45'): balla la difesa rossonera con il 4-3-3

Si cerca molto di più la profondità per i tagli di Leao in mezzo ai difensori dell'Udinese, manca solo l'ultima giocata per sbloccare la partita. Il Milan prova gli uno-due sulle fasce per poi cercare il pallone in area: buone azioni dei rossoneri in questa prima parte del primo tempo. 27' contropiede dell'Udinese che trova il gol: Zaniolo esce palla al piede indisturbato, palla esterna ad Atta che entra in area. Cross deviato da Bartesaghi che batte un incolpevole Maignan. Non risponde subito il Milan che anzi fatica a uscire dalla pressione alta dell'Udinese. Occasione d'oro per il Diavolo: grande palla di Athekame a tagliare il campo. Cross di Pulisic, ma Leao non trova la porta da un metro con San Siro che mormora contro il portoghese. Pulisic decisamente il più ispirato in attacco: al 34' sfortunatissimo con il suo tiro dal limite che sfiora il palo. 35' Davis salta secco Pavlovic entra in area e tira fortissimo: Maignan la para d'istinto mettendola sulla traversa. 37' raddoppio dell'Udinese: Davis lavora benissimo il pallone in mezzo a tre e serve Zaniolo. Cross dalla trequarti perfetto per Ekkelenkamp che non sbaglia di testa. 44' prima risposta del Milan dopo lo 0-2 incassato: bel movimento di Leao da punta, cross arretrato per lui. Il portoghese non trova la porta di testa. A un passo dallo 0-3 l'Udinese a fine recupero. Finisce 0-2 il primo tempo di Milan-Udinese tra i fischi di San Siro.
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