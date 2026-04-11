PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Udinese 0-2 (45′): San Siro fischia. Mormorii dagli spalti per Leao. Difesa disastrosa

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Milan-Udinese 0-2 (45′): San Siro fischia. Mormorii dagli spalti per Leao. Difesa disastrosa

Milan-Udinese 0-2 (45'): balla la difesa rossonera con il 4-3-3
E' da pochi istanti finito il primo tempo della partita tra Milan e Udinese che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco il racconto della sfida
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Udinese, partita che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. E' da pochi istanti finito il primo tempo della sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco quanto è successo tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Kosta Runjaić.

Milan-Udinese 0-2, il racconto del primo tempo

Milan che scende in campo con una veste tattica diversa: un 4-3-3 nuovo in questa stagione. Partita che inizia subito con grandi ritmi: il Diavolo punta a spingere e l'Udinese si difende e riparte fin dai primi minuti con grandissima gamba. Primi 5 minuti di gioco con il Diavolo che ci prova, ma sembrano ancora mancare i giusti meccanismi con il nuovo piano tattico. Differenze anche in difesa con i rossoneri che devono coprire solo con Pavlović e De Winter in transizione. Al nono minuto grande giocata di Pulisic che rientra dalla sinistra, salta un paio di giocatori, ma poi non tira da ottima posizione. 12' riconquista alta del pallone del Milan: Saelemaekers in verticale per Leao che tira subito in porta. Conclusione forte, ma alta di poco. Diavolo estremamente aggressivo con tanti uomini in fase offensiva, ma serve essere più cinici e cercare il tiro.

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Si cerca molto di più la profondità per i tagli di Leao in mezzo ai difensori dell'Udinese, manca solo l'ultima giocata per sbloccare la partita. Il Milan prova gli uno-due sulle fasce per poi cercare il pallone in area: buone azioni dei rossoneri in questa prima parte del primo tempo. 27' contropiede dell'Udinese che trova il gol: Zaniolo esce palla al piede indisturbato, palla esterna ad Atta che entra in area. Cross deviato da Bartesaghi che batte un incolpevole Maignan. Non risponde subito il Milan che anzi fatica a uscire dalla pressione alta dell'Udinese. Occasione d'oro per il Diavolo: grande palla di Athekame a tagliare il campo. Cross di Pulisic, ma Leao non trova la porta da un metro con San Siro che mormora contro il portoghese. Pulisic decisamente il più ispirato in attacco: al 34' sfortunatissimo con il suo tiro dal limite che sfiora il palo. 35' Davis salta secco Pavlovic entra in area e tira fortissimo: Maignan la para d'istinto mettendola sulla traversa. 37' raddoppio dell'Udinese: Davis lavora benissimo il pallone in mezzo a tre e serve Zaniolo. Cross dalla trequarti perfetto per Ekkelenkamp che non sbaglia di testa. 44' prima risposta del Milan dopo lo 0-2 incassato: bel movimento di Leao da punta, cross arretrato per lui. Il portoghese non trova la porta di testa. A un passo dallo 0-3 l'Udinese a fine recupero. Finisce 0-2 il primo tempo di Milan-Udinese tra i fischi di San Siro.

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