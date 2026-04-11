Milan-Udinese 0-2, i bianconeri raddoppiano con Ekkelenkamp

l'Udinese di Kosta Runjaic raddoppia contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Udinese 0-2: Ekkelenkamp di testa firma il raddoppio per i friulani | Serie A News
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Milan-Udinese 0-2: Ekkelenkamp di testa firma il raddoppio per i friulani | Serie A News
Il colpo di testa di Ekkelenkamp permette all'Udinese di raddoppiare contro il Milan nel match di San Siro: il racconto della rete
Milan-Udinese 0-1, il racconto del gol di Ekkelenkamp—
Notte fonda per il Milan, l'Udinese ne fa un altro. Ancora Nicolò Zaniolo ad imbastire l'azione per i friulani: il numero 10 bianconero pennella con il mancino dalla sinistra sulla testa di Ekkelenkamp, che a due passi dalla porta batte Maignan e firma il 2-0 per la sua squadra. Ora i rossoneri devono alzare la testa, dopo un uno-due micidiale dei ragazzi di Runjaic, che rischia di far sprofondare la squadra di Massimiliano Allegri
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