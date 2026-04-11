Milan-Udinese 0-1, il racconto dell'autorete di Bartesaghi

Al 27' minuto l'autorete di Davide Bartesaghi ha permesso all'Udinese di sbloccare una sfida che il Milan aveva approcciato bene. Nicolò Zaniolo ha tagliato il campo con una progressione palla al piede da quasi 50 metri, prima di scaricare su Arthur Atta che era completamente libero sulla destra. Il francese ha calciato forte verso il centro dell'area, ma un tocco del difensore rossonero ha deviato la palla in porta.