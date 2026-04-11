l'Udinese di Kosta Runjaic passa in vantaggio contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano.
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Milan-Udinese 0-1: autogol di Bartesaghi su tiro di Atta | Serie A News
L'autogol di Bartesaghi porta in vantaggio l'Udinese contro il Milan nel match di San Siro: il racconto dell'autorete
Milan-Udinese 0-1, il racconto dell'autorete di Bartesaghi—
Al 27' minuto l'autorete di Davide Bartesaghi ha permesso all'Udinese di sbloccare una sfida che il Milan aveva approcciato bene. Nicolò Zaniolo ha tagliato il campo con una progressione palla al piede da quasi 50 metri, prima di scaricare su Arthur Atta che era completamente libero sulla destra. Il francese ha calciato forte verso il centro dell'area, ma un tocco del difensore rossonero ha deviato la palla in porta.
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