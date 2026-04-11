Udinese, Kabasele all’intervallo contro il Milan: “Secondo tempo difficile, dovremmo…”

Christian Kabasele giocatore bianconero parla a pochi istanti dalla ripresa della partita tra Milan e Udinese. Ecco le sue parole a 'DAZN'

Finito da pochi minuti il primo tempo della gara tra Milan e Udinese che si sta giocando allo stadio 'San Siro' di Milano. Christian Kabasele giocatore bianconero ha parlato a pochi istanti dalla ripresa della partita valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole a 'DAZN'.