Milan-Torino 1-0 al 90′: Giroud-gol, ma il gioco latita | Serie A News

È terminata da pochi minuti Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco com'è andato il match dei rossoneri

Dopo il primo tempo, terminato 1-0 per il Milan grazie al gol di Olivier Giroud al 14' , la ripresa inizia con tanti cambi. Nelle fila del Diavolo, entrano Theo Hernández e Simon Kjær per Pierre Kalulu ed Alessio Romagnoli . Il Torino è più propositivo: i granata ci provano subito, con un tentativo di Tommaso Pobega ed uno di Andrea Belotti , ma senza esito.

Ciprian Tatarusanu, al 76', para, con qualche difficoltà, sulla prima conclusione del neo-entrato Antonio Sanabria. Il Milan replica, all'82', con un tiro dalla distanza di Theo Hernández, ma il pallone termina alto. Il Toro centra la parte alta della traversa, all'85', con tiro di Praet deviato da Fikayo Tomori: brividi per i rossoneri, che non riescono ad essere incisivi per chiudere il match.