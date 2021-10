Milan-Torino 1-0: la sblocca Olivier Giroud! Rossoneri in vantaggio | News

Il Milan passa in vantaggio al Meazza contro il Torino! Gol di Olivier Giroud dopo appena quattordici minuti di gioco

GOL DEL MILAN! La sblocca Olivier Giroud al 14esimo minuto del primo tempo. Calcio d'angolo dalla destra battuto da Tonali, Krunic la spizza e Giroud, praticamente a porta spalancata, insacca facile facile in rete. Buon inizio di gara della squadra di Pioli che trovano la rete con Giroud. Quarta marcatura in campionato per l'ex Chelsea.