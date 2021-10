Milan-Torino 1-0, il ritorno di Theo Hernandez: entra al posto di Kalulu

Theo Hernandez torna in campo dopo essere guarito pochi giorni fa dal Covid: il terzino francese prende il posto di Kalulu

Al termine dei primi 45 minuti di gioco, Stefano Pioli ha deciso di fare due sostituzioni. Fuori Kalulu e Romagnoli, entrambi ammoniti, al loro posto Theo Hernandez e Kjaer. Per il terzino francese si tratta del ritorno in campo dopo essere stato indisponibile per diversi giorni a causa di una positività al Covid.