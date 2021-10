Pagelle Milan-Torino 1-0: Giroud decisivo, Leao a due facce | Serie A News

PAGELLE MILAN-TORINO - Ancora una partita complicata, ma ancora tre punti portati a casa. Che la condizione fisica degli uomini di Stefano Pioli non sia ottimale è sotto gli occhi di tutti, ma i risultati portati a casa in maniera sporca sono un ottimo segnale. Basta il gol di Olivier Giroud nel primo tempo per andare a dormire, due notti, in solitaria in vetta alla classifica. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri dopo Milan-Torino!