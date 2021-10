Milan-Torino 1-0 al 45′: vantaggio rossonero con Giroud | Serie A News

È terminato il primo tempo di Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Torino , partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli .

Dopo dieci minuti di studio, il Milan alza la pressione ed alla prima occasione ( 14' ) va in vantaggio. Calcio d'angolo di Sandro Tonali , deviazione aerea di Pierre Kalulu sul secondo palo e tap-in vincente di Olivier Giroud sotto rete. Il Torino tenta la reazione con un colpo di testa dell'ex Tommaso Pobega prima e con un'acrobatica girata del 'Gallo' Andrea Belotti poi, ma senza esito.

Il Milan si riaffaccia dalle parti di Vanja Milinković-Savić con una conclusione di Rafael Leão (29'): tiro troppo debole e centrale. Lo stesso attaccante portoghese, qualche minuto più tardi, prova il tiro da distanza siderale, ma il pallone termina in curva. Un altro paio di occasioni, potenziali, per il Diavolo con lo stesso Leão (buoni strappi nella prima frazione di gioco), Alexis Saelemaekers e Rade Krunić (colpo di testa vicino al palo), ma il punteggio non cambia.