Milan-Parma, Curva Sud e stadio in silenzio: cantano solo i tifosi ospiti

Clima surreale a 'San Siro' per Milan-Parma, partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025. Cantano, infatti, soltanto i tifosi ospiti, giunti a Milano in massa per sostenere la propria squadra. Silente, invece, la Curva Sud, cuore del tifo rossonero, così come il resto dello stadio meneghino.