" Prestazione straordinaria ", quella di Pulisic, per il sito del Milan. "Ha brillato con un gol e un assist, dimostrando ancora una volta il suo valore in campo. La sua capacità di incidere nei momenti chiave ha fatto la differenza, regalando ai tifosi una serata indimenticabile".

Si può leggere ancora: "La sua velocità e precisione hanno creato scompiglio tra le linee avversarie, rendendolo un pericolo costante per tutta la durata della sua presenza in campo. Con un gol e un assist, Pulisic ha confermato il suo stato di forma eccezionale. Ha giocato 59 minuti, con 23 passaggi precisi su 24 tentati, dimostrando una precisione impressionante. La sua prestazione ha sottolineato quanto sia fondamentale per il Milan, sia in fase offensiva che difensiva".