Milan-Napoli, Pulisic migliore in campo: “Stato di forma eccezionale, pericolo costante”

Christian Pulisic, attaccante rossonero classe 1998, votato MVP di Milan-Napoli 2-1 di ieri sera a 'San Siro' dai tifosi rossoneri. Ecco perché lo statunitense è stato il top, secondo i sostenitori del Diavolo: un gol e un assist per il numero 11
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998, ha iniziato la sua terza stagione con la maglia del Milan come meglio non avrebbe potuto: fin qui, infatti, il numero 11 rossonero ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 7 partite tra Serie A e Coppa Italia, nei 345' che ha trascorso sul terreno di gioco in totale. 'Capitan America', di fatto, contribuisce a una rete del Milan, con un gol o con un assist, ogni 43': meglio di qualsiasi bomber del nostro campionato, persino di Lautaro Martínez (Inter).

Milan-Napoli 2-1, che show di Pulisic: è lui il MVP

Ieri sera, a 'San Siro' contro il Napoli, Pulisic ha aggiunto un + 1 ad entrambe le caselle perché prima ha regalato, al 3', ad Alexis Saelemaekers l'assist per il gol che ha sbloccato il punteggio per i rossoneri di Massimiliano Allegri contro gli azzurri di Antonio Conte. Poi, al 31', sfruttando l'assist di Youssouf Fofana, ha segnato - grazie anche alla piccola deviazione di Juan Jesus - il gol rivelatosi poi decisivo per la vittoria del Diavolo.

Soprattutto per questi motivi, come potrete leggere poi qui di seguito nel comunicato ufficiale diffuso dal sito web rossonero, 'acmilan.com', Pulisic è stato nominato MVP (Most Valuable Player, il migliore in campo) dai tifosi del Milan che hanno votato sull'app ufficiale del club di Via Aldo Rossi.

"Prestazione straordinaria", quella di Pulisic, per il sito del Milan. "Ha brillato con un gol e un assist, dimostrando ancora una volta il suo valore in campo. La sua capacità di incidere nei momenti chiave ha fatto la differenza, regalando ai tifosi una serata indimenticabile".

Si può leggere ancora: "La sua velocità e precisione hanno creato scompiglio tra le linee avversarie, rendendolo un pericolo costante per tutta la durata della sua presenza in campo. Con un gol e un assist, Pulisic ha confermato il suo stato di forma eccezionale. Ha giocato 59 minuti, con 23 passaggi precisi su 24 tentati, dimostrando una precisione impressionante. La sua prestazione ha sottolineato quanto sia fondamentale per il Milan, sia in fase offensiva che difensiva".

"Con il 79% dei voti, ha superato nella corsa al premio di MVP l'altro match-winner Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot. Una prestazione da incorniciare, che lascia ben sperare per i prossimi impegni", ha chiosato la nota ufficiale dei rossoneri.

