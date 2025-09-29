Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli, tutti i numeri: il gol veloce di Saelemaekers, i dati pazzeschi di Pulisic

Ecco i numeri di Milan-Napoli 2-1, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Tre punti in cassaforte, due protagonisti assoluti della serata di festa per il Diavolo
Ieri sera, a 'San Siro', convincente successo del Milan di Massimiliano Allegri contro il Napoli di Antonio Conte: 2-1 per i rossoneri, con i gol di Alexis Saelemaekers al 3' e Christian Pulisic al 31'. Soltanto per le statistiche il calcio di rigore trasformato, al 60', da Kevin De Bruyne. Vediamo insieme, ora, dunque, tutti i numeri scaturiti dalla partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 come riportati dal sito web ufficiale del club rossonero, 'acmilan.com'.

Milan-Napoli 2-1, i numeri del match di 'San Siro'

Era da marzo-aprile 2024 che il Milan non vinceva 5 gare di fila (7 in quel caso) considerando tutte le competizioni. Dall'esordio in Serie A (2023-2024), Pulisic è diventato il giocatore che ha preso parte a più gol: 46 (27 reti, 19 assist), superando Lautaro Martínez (Inter, 45). Pulisic ha segnato in 3 match di fila con il Milan per la prima volta dal settembre 2024 (4 in quel caso). Christian ha sia segnato che fornito assist per 2 match di fila per la prima volta in carriera nei cinque maggiori campionati europei.

Il gol di Saelemaekers al 2:23 è la rete più veloce del Milan in Serie A da quella di Theo Hernández contro il Venezia del 14 settembre 2024 al 01:29; contro il Napoli è invece la marcatura più veloce realizzata dai rossoneri da quella di Filippo Inzaghi del 28 ottobre 2009 al 2:00. Tra i giocatori che hanno segnato il 100% dei gol su azione dall'inizio dello scorso campionato (stagione 2024-2025), solo Tijjani Reijnders ne ha realizzati di più (10/10) rispetto a Saelemaekers (8/8, come Rafael Leão).

Il gol di Saelemaekers più rapido di quello di Theo contro il Venezia

Era dallo scorso aprile contro la Fiorentina che Mike Maignan non effettuava almeno 6 interventi in una sfida di Serie A (7 in quel caso). Infine, Leão - rientrato dall'infortunio al polpaccio - ha giocato un match di Serie A 133 giorni dopo quello del 18 maggio scorso contro la Roma.

