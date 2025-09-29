Il gol di Saelemaekers al 2:23 è la rete più veloce del Milan in Serie A da quella di Theo Hernández contro il Venezia del 14 settembre 2024 al 01:29; contro il Napoli è invece la marcatura più veloce realizzata dai rossoneri da quella di Filippo Inzaghi del 28 ottobre 2009 al 2:00. Tra i giocatori che hanno segnato il 100% dei gol su azione dall'inizio dello scorso campionato (stagione 2024-2025), solo Tijjani Reijnders ne ha realizzati di più (10/10) rispetto a Saelemaekers (8/8, come Rafael Leão).
Il gol di Saelemaekers più rapido di quello di Theo contro il Venezia—
Era dallo scorso aprile contro la Fiorentina che Mike Maignan non effettuava almeno 6 interventi in una sfida di Serie A (7 in quel caso). Infine, Leão - rientrato dall'infortunio al polpaccio - ha giocato un match di Serie A 133 giorni dopo quello del 18 maggio scorso contro la Roma.
