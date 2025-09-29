Milan-Napoli 2-1, i numeri del match di 'San Siro'

Era da marzo-aprile 2024 che il Milan non vinceva 5 gare di fila (7 in quel caso) considerando tutte le competizioni. Dall'esordio in Serie A (2023-2024), Pulisic è diventato il giocatore che ha preso parte a più gol: 46 (27 reti, 19 assist), superando Lautaro Martínez (Inter, 45). Pulisic ha segnato in 3 match di fila con il Milan per la prima volta dal settembre 2024 (4 in quel caso). Christian ha sia segnato che fornito assist per 2 match di fila per la prima volta in carriera nei cinque maggiori campionati europei.