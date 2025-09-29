"Pensare a dove era sei mesi fa questa squadra e oggi battere i Campioni d'Italia ed è prima … Oggi una potenza e ordine nel primo tempo impressionanti - ha evidenziato Bucciantini nel post-partita di Milan-Napoli 2-1 -. In questi sei mesi sono arrivati a Milanello degli uomini di calcio: Igli Tare, Allegri, Luka Modrić, Adrien Rabiot … Adesso sono forti e questa era la partita che al Milan serviva, battere una grande squadra in modo potente. Il Milan del primo tempo è stato impressionante".