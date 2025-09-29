Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Il Milan batte il Napoli e vola, Bucciantini riflette: “Pensate dov’era sei mesi fa …”

Marco Bucciantini, opinionista su 'Sky Sport', ha commentato il successo del Milan di Massimiliano Allegri per 2-1 a 'San Siro' contro il Napoli di Antonio Conte nel big match della 5^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco le sue parole
Grande prestazione, ieri sera a 'San Siro', per il Milan di Massimiliano Allegri che, pur in dieci uomini dal 57' per via dell'espulsione di Pervis Estupiñán, è riuscito a superare per 2-1 il Napoli di Antonio Conte.

Milan-Napoli 2-1, il pensiero di Bucciantini a 'Sky Sport'

Decisive le reti, nella prima frazione di gioco, di Alexis Saelemaekers al 3' e Christian Pulisic al 31'. Inutile, se non per le statistiche, il calcio di rigore di Kevin De Bruyne al 60'. Al termine del match di Milano, l'opinionista di 'Sky Sport', Marco Bucciantini, è intervenuto durante la trasmissione 'Sky Calcio Club' per commentare l'andamento del match e, più in generale, il momento del Milan.

"In questi mesi sono arrivati a Milanello uomini di calcio"

"Pensare a dove era sei mesi fa questa squadra e oggi battere i Campioni d'Italia ed è prima … Oggi una potenza e ordine nel primo tempo impressionanti - ha evidenziato Bucciantini nel post-partita di Milan-Napoli 2-1 -. In questi sei mesi sono arrivati a Milanello degli uomini di calcio: Igli Tare, Allegri, Luka Modrić, Adrien Rabiot … Adesso sono forti e questa era la partita che al Milan serviva, battere una grande squadra in modo potente. Il Milan del primo tempo è stato impressionante".

