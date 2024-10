Milan-Napoli, tanti guai per Paulo Fonseca: Abraham non recupera. Jovic resta in dubbio.Gabbia non ci sarà per un problema muscolare

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Tammy Abraham non è stato recuperato per la sfida tra Milan e Napoli. L'inglese si è infortunato contro l'Udinese alla spalla e ha saltato il Bruges (non avrebbe giocato neanche col Bologna senza rinvio). Luka Jovic, alle prese con una pubalgia, è in dubbio. Anche per questo Francesco Camarda è rimasto a Milanello e non sta giocando con il Milan Futuro. Guai anche in difesa per i rossoneri: Gabbia non ci sarà per la sfida, risentimento muscolare al polpaccio per il difensore.