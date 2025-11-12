Milan, Mazzola: 'I rossoneri lottano lo scudetto. Dopo l'addio di Maldini...'

Pianeta Milan
Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter, ha fatto il punto sulla lotta scudetto in Serie A indicando tra le squadre favorite anche il Milan di Massimiliano Allegri: ecco le sue dichiarazioni
Dopo undici giornate il Milan di Massimiliano Allegri si trova al terzo posto in classifica a meno due dalle capoliste Roma e Inter. Nonostante gli ultimi deludenti pareggi contro Pisa, Parma e Atalanta la squadra di mister Massimiliano Allegri può ancora dunque sperare nei sogni tricolore. Di certo servirà un cambio di passo nelle prossime partite a partire dal derby di Milano contro l'Inter in programma domenica 23 novembre (ore 20.45).

Milan, Mazzola promuove i rossoneri per la lotta scudetto

Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter, ha parlato della lotta scudetto in Serie A ed ha inserito il Milan tra le squadre che possono ambire a vincerlo. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Il Giornale:

"Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l'Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio. L'Inter di Marotta e Ausilio - che portai io all'Inter - ha fatto un ulteriore balzo in avanti. Il Milan, dopo la sciagurata scelta di allontanare Maldini, ha colmato il gap con l'arrivo di Tare e Allegri. La Juve continua a sottovalutare l'importanza di avere in società uomini di calcio".

