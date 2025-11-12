Milan, Mazzola: 'I rossoneri lottano lo scudetto. Dopo l'addio di Maldini...'

"Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l'Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio. L'Inter di Marotta e Ausilio - che portai io all'Inter - ha fatto un ulteriore balzo in avanti. Il Milan, dopo la sciagurata scelta di allontanare Maldini, ha colmato il gap con l'arrivo di Tare e Allegri. La Juve continua a sottovalutare l'importanza di avere in società uomini di calcio".