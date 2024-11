Toni da un consiglio a Totti: “Torna alla Roma e fai come Maldini”

Luca Toni, campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha recentemente suggerito al suo ex compagno di squadra Francesco Totti di prendere ispirazione dal ritorno di Paolo Maldini al Milan in un ruolo dirigenziale e di tornare alla Roma "quando sarà pronto a fare la differenza". Il possibile ritorno di Totti, che ha recentemente dichiarato di sentirsi pronto fisicamente e mentalmente per un possibile ritorno in Serie A, è stato al centro di molte discussioni nelle ultime settimane.