Milan-Juventus, Leao-Theo Hernandez fattori chiave del match

Quella tra Milan e Juventus sarà soprattutto una sfida sugli esterni: da una parte Leao e Theo Hernandez, dall'altra Cuadrado e McKennie

Un altro dei pericoli per la Juventus sarà come detto Rafael Leao. Il portoghese se la vedrà con Cuadrado e dunque sarà una sfida ad altissima velocità. Il portoghese sta vivendo un grandissimo momento di forma e la gara potrebbe essere decisa proprio in quel settore di campo. Va detto che Theo Hernandez dovrà stare molto attento, in quanto diffidato: un giallo gli farebbe saltare il derby contro l'Inter, cosa tra l'altro giù successa all'andata. Insomma, il francese dovrà attaccare ma allo stesso tempo stare attento. Stasera dunque Milan-Juventus. Ecco dove vedere la partita.