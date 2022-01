Milan-Juventus, Krunic: “E’ una partita che ogni bambino sogna di giocare”

Rade Krunic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022

Una partita che sognava di giocare da bambino: "Sicuramente sì. Ho detto anche prima che ogni partita per noi è importante, ma queste partite sono particolari. C'è stata emozione per giocarle, è un sogno per un bambino".

Quest'anno sta giocando di più: "Si, io pretendo il massimo da me stesso. Sì, quest'anno gioco un po' di più, in diversi ruoli, anche dipende dalla situazione della squadra, mancavano tanti giocare. Per me fa bene giocare e spero di giocare di più".